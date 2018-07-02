Çocuk parkında silahlı saldırı

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BAŞKENTTE bir çocuk parkında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay, Çankaya ilçesi Osman Temiz Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen biri kız biri erkek 2 arkadaş, 991. Sokak'taki Şehit Pilot Üsteğmen Onur Özkaya Parkı'na geldi. İkilinin hemen ardından parka giriş yapan 2 kişi, erkek şahıs ile tartışmaya başladı. Bir müddet boğuşmanın ardından kaçmaya çalışan erkek şahsa, sonradan parka gelen şahıslardan biri silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna kurşun isabet eden şahıs yaralanırken, bu esnada parkta oyun oynayan çocuklar, büyük tehlike atlattı. Silah sesleri ile korku yaşayan çocuklar, etrafa kaçışarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Saldırgan ile yaralı olay yerinden kaçarken, durum polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, saldırının gerçekleştiği alanda incelemelerde bulunarak delilleri toplamaya başladı. Olay yerindeki boş kovanlar bir bir bulunarak delil torbalarına konuldu. Polis, kaçan saldırganlar ile yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.