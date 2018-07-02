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El emeği göz nuru

Giriş Tarihi: 2.7.2018
El emeği göz nuru
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kurslarının (BELMEK) Çankaya kursiyerleri el emeği göz nuru eserlerini başkentlilerin beğenisine sundu. Kursiyerler bir yıllık eğitimin ardından ürettikleri eserleri, Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergilemeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Meslek Edindirme Şube Müdürü Haluk Erdemir'in açılışını yaptığı sergiye, başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Sergide çini, mozaik, el nakışı ve seramik eserler sergilendi.
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El emeği göz nuru
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