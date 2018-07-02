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Emekliliği gelmiş esnafa kolaylık sağlanmalı

Başkanı Palandöken, emekliliği gelen ancak prim borcu bulunan esnafa kolaylık sağlanması için çağrıda bulundu

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Emekliliği gelmiş esnafa kolaylık sağlanmalı
Genel Başkanı Palandöken, emekliliği gelmiş ancak prim borcu bulunduğu için emekli olamayan esnafa gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini kaydetti. Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarlar için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolünün imzalanması gerektiğini belirten , "Daha fazla kişinin emekli olabilmesi için bağlanacak emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafımıza yeni bir hak tanınmalı. Ancak yeni yapılandırma ile esnafa kredi imkanı verilirken sicil engeli olmamalı. Zaten krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için bankanın herhangi bir riski yok. Bu yüzden bankalar sicili bahane etmeden gerekli kolaylığı sağlamalı" ifadelerini kullandı.

FAYDALANMASI GEREKİYOR
TESK Başkanı Bendevi Palandöken ayrıca emekli olmak için prim borcunu taksitlendirmek isteyen tüm esnaf ve sanatkarın kredilerden faydalanması gerektiğini dile getirdi.
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