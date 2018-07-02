Minik Miraç’ın isimsiz kahramanı

Doğum esnasında beyninde sıvı birikmesinden kaynaklı fonksiyon kaybı yaşayan serebral palsi hastası Miraç Kırık (3), konuşamıyor ve yürüyemiyor… Gözleri ve kulaklarından yüzde 90 engeli bulunan minik Miraç
'ın ilerde kimseye bağımlı olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve yürüyebilmesi için boyunluklu, tekerlekli yürüteç gerekiyordu. SABAH Ankara
'nın gündeme getirdiği Miraç'a ismini vermek istemeyen başkentli bir iş adamı sahip çıktı. İş adamı tarafından alınan 15 bin TL değerindeki yürüteç Miraç'ın ailesine teslim edildi. Bir başka hayırsever ise Miraç'ın rahat uyuyabilmesi için ortopedik yatak aldı. ÇOK MUTLUYUZ
Yürüteci almanın kendileri için hayal olduğunu ifade eden baba Ercan Kırık, "Çok mutluyuz, Allah o hayırseverden razı olsun. Daha önce boyunluklu tekerlekli ayak sehpasını almak için arabamızı satmaya yeltendik. Araba 10 bin lira bile etmiyordu. Arabayı satsak hastaneye nasıl gidip geleceğiz diye düşündük. 'İyi kötü bozuk da olsa arabayla gidip geliyoruz' dedik ve satmadık. Allah hayırseveri ve sizi karşımıza çıkardı. Sesimiz oldunuz, sizler de sağ olun. Haber yapılmasaydı çevremizdekiler dışında halimizi gören bilen olmazdı" diye konuştu. ?ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ "ALLAH
bize bu mutluluğu yaşattı, başka ihtiyaç sahiplerine de yaşatsın" diyen anne Gül Kırık ise, "İş adamı bana elini uzattı… Rabbim onlara kat kat fazlasını versin. Bu mutluluğu Allah başka insanlara da yaşatsın. 'Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz' dedik. Hep ne istediysek Miraç içindi… Rüyada gibiyim, sonunda hayalimize kavuştuk. Siz haber yazdıktan sonra iyi insanlar arayıp sordu, yardım ulaştırdı. Evladımın yatağı bile yoktu. Bazı yardımseverler yatak yorgan bile aldı… Bize yardım edenlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.