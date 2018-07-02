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’dan çifte antrenman

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Osmanlıspor’dan çifte antrenman
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi. Mor- Sarılılar, 1,5 saat süren sabah antrenmanına topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular antrenmanı sonlandırdı. Başkent ekibinin akşam saatlerinde yaptığı antrenman ise 75 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda dar alanda iki takım halinde top kapma çalışması yapıldı. Kalecilerin takımdan ayrı çalıştığı antrenman, açma germe egzersizleriyle son buldu.
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Osmanlıspor’dan çifte antrenman
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