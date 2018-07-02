Osmanlıspor’dan çifte antrenman

BUGÜN NELER OLDU

ekiplerinden, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi. Mor- Sarılılar,saat süren sabah antrenmanına topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular antrenmanı sonlandırdı. Başkent ekibinin akşam saatlerinde yaptığı antrenman isedakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda dar alanda iki takım halinde top kapma çalışması yapıldı. Kalecilerin takımdan ayrı çalıştığı antrenman, açma germe egzersizleriyle son buldu.