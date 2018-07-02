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Otobüsle gezdi teşekkür etti

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Otobüsle gezdi teşekkür etti
24 Haziran Milletvekilli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi 3. Bölge Milletvekili seçilen Yaşar Yıldırım Kızılcahamam'a geldi. Ankara Milletvekili Hemşerimiz Yaşar Yıldırım, Ankara eski il Başkan yardımcısı Tahir Taşkın ve beraberindeki heyet, Kızılcahamam Kargasekmez mevkiinde Belediye MHP Meclis Üyesi Murat Can, Hamis Tüfekci, MHP İlçe Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, SKM Başkanı Yusuf Öztürk ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Milletvekili Yaşar Yıldırım ve Tahir Taşkın ile otobüs üzerinden Kızılcahamam'ı dolaşarak hemşerilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler.
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Otobüsle gezdi teşekkür etti
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