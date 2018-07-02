Parklarda ücretsiz ınternet keyfı Kahramankazan Belediyesi, yaz günlerinde serinlemek için park ve bahçeleri dolduran vatandaşlar için ücretsiz internet erişimi sağlıyor. Parklara akın eden vatandaşlar ücretsiz internetin keyfini çıkarıyor

Giriş Tarihi: 2.7.2018