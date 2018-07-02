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Pursaklar’dan spora davet

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Pursaklar’dan spora davet
ÇARŞAMBA, cumartesi ve pazar günleri Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda devam eden taekwondo, voleybol, futbol, basketbol ve kick boks eğitimleri ile öğrenciler sporla tanışıyor. Salı ve Perşembe günleri ise jimnastik eğitimi veriliyor. Mevcut milli sporculara ilaveten geleceğin milli sporcularını yetiştirmeyi hedefleyen Pursaklar Belediyesi, yenilenen kapalı spor salonunda, son teknoloji ve uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Kayıt yaptırmak isteyenler Yavuz Bulvarı'ndaki kapalı spor salonuna başvuru yapabilecek.
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Pursaklar’dan spora davet
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