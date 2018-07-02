Pursaklar’dan spora davet

BUGÜN NELER OLDU

ÇARŞAMBA, cumartesi ve pazar günleridevam eden taekwondo, voleybol, futbol, basketbol ve kick boks eğitimleri ile öğrenciler sporla tanışıyor. Salı ve Perşembe günleri ise jimnastik eğitimi veriliyor. Mevcut milli sporculara ilaveten geleceğin milli sporcularını yetiştirmeyi hedefleyen, yenilenen kapalı spor salonunda, son teknoloji ve uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Kayıt yaptırmak isteyenlerkapalı spor salonuna başvuru yapabilecek.