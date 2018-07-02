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nikâh şahidi

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Tanju Çolak nikâh şahidi
FUTBOL oynadığı dönemde attığı gollerle hafızlara kazınan , genç yeteneklerin yetişmesi için giriştiği yolda, futbol akademilerinden birini 'ya kazandırdı. Keçiören ilçesinde bulunan tesis, Ankaralı futbolsever çocukların kayıtlarını bekliyor. Yükseltepe Mahallesinde kurulan tesis, geleceğin yıldız futbolcularına eğitim vermenin yanı sıra pek çok sosyal etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Tesisin açılışı, Ezgi ve Erdal çiftinin düğünü ile gerçekleştirildi. Genç çiftin nikah şahitliğini ise mekan sahibi Tanju Çolak yaptı. Çolak, gelin ve damada Galatasaray sporcularının imzası olan forma hediye etti. Ayrıca Çolak, düğününü burada yapacak tüm çiftlerin eğer isterlerse nikah şahidi olmak istediğini ve onlara da forma hediye edeceğini belirtti.
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Tanju Çolak nikâh şahidi
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