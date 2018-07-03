Aktarmasız kesintisiz ulaşım

Yapımı 2014'te tamamlanan Sincan- Kızılay Metro
su, sinyalizasyon sorunu nedeniyle Kızılay-Batıkent arasında aktarma yapıldıktan sonra Sincan'a gidiyordu. Başkentlilerin yaklaşık 4 yıldır beklediği aktarmasız ulaşım bugün itibari ile faaliyete geçiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
, Ankara
lılara müjdeyi yaptığı basın açıklaması ile verdi. Tuna, "Sincan'dan Kızılay'a aktarmasız bir şekilde altılı setlerle metro seferlerimiz başlamış olacak. Yolcuların aktarma olmadan daha rahat yolculuk yapmasını sağlamış olacağız. Yeni vagonlar parti parti geliyor, imalatları devam ediyor. Vagon sayıları artınca trenlerin periyodunu da ihtiyaç olursa azaltacağız. Örneğin 10 dakikadaysa 8 dakika, 8 dakikadaysa 7 dakika gibi olacak. Bir iki dakikanın çok önemi yok gibi görünse de pik saatlerde önemli oluyor. Aktarma 4,5 senedir vatandaşların beklediği bir uygulamaydı. Sabahleyin işe giderken bir araca binip tekrar inip başka bir araca binmek zaman kaybı oluyordu. Konfor açısından da sıkıntılıydı. Hiç yoktan iyiydi ama vatandaşımıza daha iyisini yapmamız gerekiyor. Keçiören Metrosu'nun Kızılay'a devam etmesiyle ilgili inşaat çalışmaları devam ediyor. Kızılay'a uzandığı zaman Keçiören Metrosu da daha verimli hale gelecek. Şu anda aktarma var. Adım adım geçmiş olacak" dedi. ÖNCELİK ULAŞIM
Başkente yapılacak yeni metro projeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tuna, "Yeni metro hatları ve Ankaray'ın uzatılması hükümet programımıza dahil edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük Ankara Mitingi'nde ifade etti. Gar-Siteler- Kuyubaşı yeni metro hattı ve Etlik Şehir Hastanesi'nden Forum Ankara'ya kadar olan metro hattı programa girdi. Bunların proje ve inşaatlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içinde projeleri tamamlanıp inşaatları başlarsa Ankara'da raylı sistem noktasında ciddi bir rahatlama olacak. Ankaray'ın da Dikimevi'nden Mamak tarafına uzatılması var. Ankaray'ın Söğütözü'nden de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne uzatılması hükümet programına dahil edildi. Bunların da proje ve inşaat çalışmalarının takibini yürütüyoruz. Ankara'da ulaşım ve altyapı vatandaşın öncelikli olarak ihtiyacı… Vatandaşların talepleri en önemli sorunları ulaşım ve altyapı olarak ortaya çıktı. Ankara'daki raylı sistemleri yaygınlaştırarak ulaşım noktasında ciddi bir rahatlama olacak. Nüfusuna oranla dünyadaki şehirlere baktığımız zaman Ankara'nın ulaşımda ciddi bir problemi yok diyebilirsiniz ama Ankara'nın nüfus artış hızı yüksek. İhtiyaçlar oluşuyor daha da rahat olması için yeni raylı sistemlerle Ankara'nın ulaşımının rahatlaması gerekiyor. Karayolu ve bulvarlar da yapacağız ama esas toplu taşımada raylı sistemlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Esenboğa Metrosu'nda da bir sıkıntı yok. Başlayan projelerde de sıkıntı yok. Keçiören -Kızılay bağlantısının inşaatı devam ediyor" diye konuştu. ?3 KAVŞAKTA ÇALIŞMA SÜRÜYOR
3 ayrı kavşak çalışmasının da devam ettiğinin altını çizen Başkan Mustafa Tuna, "Bugünden itibaren Konya Yolu Dikmen Kavşağı'ndaki trafik yönleri değiştirilip imalatlar başlayacak. Konya Yolu'nu burada alta alıyoruz. Akköprü'deki çalışmalarda da bugünden itibaren trafik güzergahları değişecek. Telekom'un önündeki havaalanı dönüşü de sözleşme aşamasında. Kanuni süreler tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde oranın da inşaatı başlayacak. Okulların tatil olduğu süre içerisinde inşallah olumsuz bir durum olmazsa sonbaharda bunları hizmete almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.