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Baharın lideri Keçiören oldu

Son yıllardaki yükselen trendi ile dikkatleri çekerek yatırım ve yerleşim yeri olarak tercih edilen Keçiören’de bahar aylarında 5 bin 798 konut satıldı

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Baharın lideri Keçiören oldu
KEÇIÖREN Belediyesi'nin şehir planlama ve altyapı konusundaki başarılı çalışmaları sayesinde verilerine göre Keçiören, bahar aylarındaki konut satışında şampiyon olarak yine bir başarıya imza attı. Keçiören'de Mart'ta 2 bin 9, Nisan'da bin 756, Mayıs'ta da 2 bin 33 adet konut satıldı. Keçiören'i sırasıyla Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut takip etti. Çankaya'da 3 ayda toplam 5 bin 137, Mamak'ta 4 bin 799, Yenimahalle'de 3 bin 622 ve Etimesgut'ta ise 3 bin 234 adet konut satıldı. Başkanı , Gümüşdere Ihlamur Vadisi, Taha Akgül Spor Salonu, Kartaltepe Kent Ormanı gibi prestijli yatırımların yanı sıra Ovakent Projesi, Hacıkadın çalışmalarının başlamasının da konut satışına yansıdığını belirtti.

BÜTÜN İLÇEYE YAYDIK
Sosyal alan yatırımları, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2.2 metrekareden 7 metrekareye çıkması, okul, ulaşım ve sağlık alanındaki yatırımlar ve hizmet belediyeciliğinin ön plana çıkmasının bunda etkili olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Göreve geldiğimiz 2009 yılında belediyenin tüm imkanları kent girişine harcanmıştı. Biz ise tüm Keçiören'i bir bütün olarak ele aldık ve yatırımlarımızı ilçenin geneline yaydık. Bu da Keçiören'in tamamında topyekün bir kalkınma getirdi. Tek mahallenin değil tüm Keçiören'in belediyesi olduk. Hem gayrimenkul yatırımı hem de 'da insanların yaşamak için Keçiören'i tercih etmesi bizleri oldukça sevindiriyor" dedi.
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Baharın lideri Keçiören oldu
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