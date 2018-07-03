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Meriç’i ağırladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sünnet düğününe makam aracını yolladığı şehit çocuğu ’ı bakanlıkta misafir etti

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Bakan Canikli Meriç’i ağırladı
MILLI Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sünnet düğünü için makam otomobilini tahsis ettiği şehit çocuğu ile bir araya geldi. 'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 7 yaşındaki oğlu Meriç ile eşi Aylin Taşan, Canikli'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda ziyaret etti. Şehit ailesi, sünnet düğünü için makam otomobilini tahsis eden ve kendileriyle yakından ilgilenen 'ye teşekkür etti. Şehit oğluyla sohbet eden Canikli, Meriç'in isteği üzerine zırhlı Cobra aracının hizmet binası önüne getirilmesi talimatını verdi. Meriç ile zırhlı aracın yanına inen Bakan Canikli, şehit oğlunun araca ilişkin sorularını yanıtladı, bilgi verdi. Bir süre zırhlı araçla gezen Meriç'e, ziyaretinin sonunda, Bakan Canikli çeşitli hediyeler sundu.
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Bakan Canikli Meriç’i ağırladı
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