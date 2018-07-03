Cibutili doktorlara Ankara’da eğitim

CIBUTI'NIN Ankara
Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, ülkesinin bağımsızlığını kazandığı 41'inci yılda Türkiye- Cibuti ilişkilerini ve ülkesinin bölgeye ait vizyonlarını değerlendirdi. Cibuti'nin bağımsızlığını 1977 yılında kazandığını hatırlatan Abdillahi, "toplumsal olarak incelendiğinde bu zamana kadar geçen süreci ülkenin artık olgunlaşma çağına gelmesi şeklinde değerlendirdiğini" söyledi. Abdillahi, iki ülke arasında 1980'lerde diplomatik ilişki kurulduğunu, son 5-6 yılda Türkiye ile diplomatik ivmenin arttığını dile getirdi. Bu noktada Cibuti'nin Ankara Büyükelçiliğinin Haziran 2012'de açıldığını, Türkiye'nin ilk Cibuti Büyükelçisinin de Şubat 2013'te Cibuti'ye atandığını kaydeden Abdillahi, ilişkilerin periyodik gelişme gösterdiğini bildirdi. Abdillahi, resmi ziyaretler kapsamında karşılıklı liderler düzeyinde ziyaretler yapıldığını, Ocak 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cibuti'yi ziyaret ettiğini, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh'in de Aralık 2017'de Türkiye'ye geldiğini belirtti. ?"İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR"
CİBUTİ'NİN Ankara Büyükelçi Aden Hüseyin Abdillahi
yaptığı açıklamada ayrıca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile tıp eğitiminde Cibutili doktorların başkent Ankara'ya gelerek ihtisas kazanmaları noktasında iş birliğinin devam ettiğini dile getirdi.