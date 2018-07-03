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nineler sağlığa yürüdü

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Dedeler nineler sağlığa yürüdü
PURSAKLAR Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 12. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü bu sene de renkli görüntüle sahne oldu. ve nineler Pusaklar Osman Bey Caddesi'nden Ayyıldız Özgürlük Parkı'na mehteran eşliğinde yürüdü. Yaşı geçkin ama gönlü genç olan vatandaşlara AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kaymakam İhsan Kara ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin de eşlik etti. Bir kilometrelik mesafede gerçekleşen 12. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü'ne katılanlar ise Umre ziyareti, Çanakkale, Bilecik gezisi ve Kızılcahamam tatili kazandı.
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Dedeler nineler sağlığa yürüdü
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