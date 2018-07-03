Dedeler nineler sağlığa yürüdü

PURSAKLAR Belediyesi'nin
geleneksel hale getirdiği 12. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü
bu sene de renkli görüntüle sahne oldu. Dedeler
ve nineler Pusaklar Osman Bey Caddesi'nden Ayyıldız Özgürlük Parkı'na
mehteran eşliğinde yürüdü. Yaşı geçkin ama gönlü genç olan vatandaşlara AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız
, Kaymakam İhsan Kara
ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin
de eşlik etti. Bir kilometrelik mesafede gerçekleşen 12. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü'ne
katılanlar ise Umre
ziyareti, Çanakkale
, Bilecik
gezisi ve Kızılcahamam
tatili kazandı.