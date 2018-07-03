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Dereceye girene santranç takımı

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Dereceye girene santranç takımı
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi, Çocuk Kulübü üyelerinin katıldığı satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. Aile Yaşam Merkezleri çeşitli etkinliklerle birçok branşta özellikle çocukların ve gençlerin yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunmayı amaçlarken, son olarak minik satranç ustalarını da bir araya getirdi. Satranç kursuna devam eden miniklerin yarıştığı turnuva kıran kırana geçti. Turnuva sonunda dereceye giren miniklere satranç takımı ve okul malzemesi hediye edildi.
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Dereceye girene santranç takımı
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