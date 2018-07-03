Mamak potanın yıldızlarını arıyor

BUGÜN NELER OLDU

alanda altyapıya yaptığı yatırımlar ileyılındakupa birden kazanangeleceğin yıldız adaylarını arıyor. Elde ettiği başarılar ve üst düzey organizasyonu ile tüm basketbol camiasının haklı takdirini kazananbu yıl ki altyapı seçmelerini isetarihlerinde saat:arasındagerçekleştirecek.özellikle kurumsal yapısı, antrenör ekibi ve üst düzey çalışma imkanları ilebasketboluna yeni bir hava kattığını ifade eden, "Yapılacak seçmeler doğrultusunda kemik kadromuzu oluşturup, uzun soluklu başarıları ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi neticesinde ise başkentveönde gelen kulüplerinden biri olmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Seçmelere çok sayıda gencin katılması bekleniyor.