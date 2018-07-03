Mamak potanın yıldızlarını arıyor

SPORTIF
alanda altyapıya yaptığı yatırımlar ile 2018
yılında 2
kupa birden kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü
geleceğin yıldız adaylarını arıyor. Elde ettiği başarılar ve üst düzey organizasyonu ile tüm basketbol camiasının haklı takdirini kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü
bu yıl ki altyapı seçmelerini ise 28-29 Temmuz
tarihlerinde saat: 11.00-16.00
arasında Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda
gerçekleştirecek. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın
özellikle kurumsal yapısı, antrenör ekibi ve üst düzey çalışma imkanları ile Ankara
basketboluna yeni bir hava kattığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "Yapılacak seçmeler doğrultusunda kemik kadromuzu oluşturup, uzun soluklu başarıları ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi neticesinde ise başkent Ankara'nın
ve Türkiye'nin
önde gelen kulüplerinden biri olmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Seçmelere çok sayıda gencin katılması bekleniyor.