Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mamak potanın yıldızlarını arıyor

Mamak potanın yıldızlarını arıyor

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Mamak potanın yıldızlarını arıyor
SPORTIF alanda altyapıya yaptığı yatırımlar ile 2018 yılında 2 kupa birden kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü geleceğin yıldız adaylarını arıyor. Elde ettiği başarılar ve üst düzey organizasyonu ile tüm basketbol camiasının haklı takdirini kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü bu yıl ki altyapı seçmelerini ise 28-29 Temmuz tarihlerinde saat: 11.00-16.00 arasında Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın özellikle kurumsal yapısı, antrenör ekibi ve üst düzey çalışma imkanları ile Ankara basketboluna yeni bir hava kattığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Yapılacak seçmeler doğrultusunda kemik kadromuzu oluşturup, uzun soluklu başarıları ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi neticesinde ise başkent Ankara'nın ve Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden biri olmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Seçmelere çok sayıda gencin katılması bekleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mamak potanın yıldızlarını arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN