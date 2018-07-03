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Rusescu ve Umar kampında

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Rusescu ve Umar Bolu kampında
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'da kampa girdi. Bolu Termal Otel'in sahasında yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kampın ilk antrenmanına, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam edildi. Daha sonra 3 takım halinde dar alanda pas organizasyonu üzerinde duran oyuncular, açma germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı. Geçen sezon lisansı çıkarılmayan Rumen golcü Raul Rusescu ile transfer döneminin gözde isimlerinden Nijeryalı futbolcu Aminu Umar da Bolu kampında yer alıyor.
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Rusescu ve Umar Bolu kampında
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