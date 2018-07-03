Rusescu ve Umar Bolu kampında

SPOR
Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor
, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu
'da kampa girdi. Bolu Termal Otel'in
sahasında yapılan antrenman yaklaşık 1,5
saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kampın ilk antrenmanına, 5'e 2
top kapma oyunuyla devam edildi. Daha sonra 3
takım halinde dar alanda pas organizasyonu üzerinde duran oyuncular, açma germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı. Geçen sezon lisansı çıkarılmayan Rumen
golcü Raul Rusescu
ile transfer döneminin gözde isimlerinden Nijeryalı
futbolcu Aminu Umar
da Bolu
kampında yer alıyor.