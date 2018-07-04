Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Bağımlının itirafı satıcıları yakalattı

Bağımlının itirafı satıcıları yakalattı

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Bağımlının itirafı satıcıları yakalattı
ÇANKAYA İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler ticareti ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Y.O. isimli şahsı Çankırı Caddesi Giriş Sokak üzerinde takibe aldı. Şüphelinin bir kaç kişi ile görüştüğü görülmesi üzerine gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 0.65 gram eroin maddesi ele geçirildi. Zanlı yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi Ç.M. ve O.P. isimli şahıslardan aldığını belirtmesi üzerine şüpheliler Ömer Halisdemir Bulvarı Derme Sokak kesişiminde yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramalarında 22.90 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler ile yapılan ön mülakatta uyuşturucu maddeyi Karapürçek bölgesinde H.A., H.İ. ve H. H.T. isimli şahıslardan temin ettiklerini itiraf etti. Polis ekipleri, bahse konu şahısları yakalayarak içinde bulundukları otoda ve üzerilerinde yapılan aramada, 9 paket halinde 31.70 gram eroin maddesi ele geçirdi. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan O.P. ve H.H.T. tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağımlının itirafı satıcıları yakalattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN