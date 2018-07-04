Başkentte ABD kutlaması

ABD
'nin Ankara
Büyükelçiliği'ndeki resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın katılırken, katılımın yüksek olmaması dikkat çekti. Dışişleri Müsteşarı Yalçın, iki ülke arasında ilişkilerin en yoğun döneminin yaşandığını belirterek, "Türk-Amerikan ilişkileri özellikle bölgesel bazda birbirini tamamlar niteliktedir. İki ülke arasındaki bölgesel ve küresel düzeyde hayata geçirme arzusundayız. 24 Haziran seçimleriyle yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. ABD ile uzun vadeli hedef ve çıkarlara dayanan ilişkiler, bu dönemde dış politika vizyonumuzun kilit taşlarından biri olmaya devam edecektir. Öte yandan son dönemde ülkemizde ve bölgemizde meydana gelen gelişmelerde ABD ile bazı konularda fikir ayrılıkları olmuştur. Terör ve insani kriz başta olmak üzere bölgemiz ve ötesinde yaşanan gelişmeler ve karşı karşıya kaldığımız tehditler, karşılıklı çıkar temelinde birbirimizin güvenlik kaygılarımızı ciddiye almamız gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.