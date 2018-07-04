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Bin 800 yakalamaya 181 tutuklama

Başkent ’daki asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 800 şahıs yakalandı. Yakalananların 181’i ise tutuklandı

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Bin 800 yakalamaya 181 tutuklama
Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-28 Haziran'da Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında cadde, sokak, umuma açık yerler ve bu yerlerdeki kişilerin üzerlerinde, araçlarında ve eşyasında aramalar yapıldı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan 177 bin 546 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 800'ü yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlara karışan 181 kişi tutuklandı.

ÇALINTI ARAÇLAR BULUNDU
Uygulamada 47 bin 294 oto kontrol edilirken, çalıntı olan 40 araç bulundu. 50 motosiklete, 206 modifiyeli araca 2918 Sayılı 'na aykırılıktan işlem yapıldı, 727 şahsa idari işlem uygulandı. Aramalarda 1 ruhsatlı tabanca, 59 adet ruhsatsız tabanca, 1 belgeli tüfek, 33 belgesiz tüfek, 52 kurusıkı silah, 26 kesici ve delici alet, bin 443 değişik çapta fişek, 2 bin 155 gram uyuşturucu madde, bin 651 uyuşturucu hap, 7 bin 579 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.
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Bin 800 yakalamaya 181 tutuklama
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