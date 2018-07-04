Emektarı yaşatalım

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 1958- 1994 yılları arasında görev yapan tarihi Mercedes yangın söndürme aracı hurdaya ayrılmasının ardından antika olduğu için parçalanmaya gönderilmeyerek koruma altına alındı. Aracı aslına uygun yaşatmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, "Aslına uygun tadilatı yapılabilirse kuracağımız İtfaiye Müzesi
'ne koymayı düşünüyoruz" dedi. TAMAMEN EL YAPIMI
Kendi üreticisi tarafından tadilat yapılmasının daha uygun olacağını kaydeden Başkan Celil Sipahi, "Araç 1958 model orjinal Mercedes Benz Daimler Alman yapımı. Arkasındaki su pompası Metz 1958... Tamamen el yapımı olarak imal edilmiş. Çatıya çıkış merdivenleri bulunmuyor. Yan tarafına korkuluk gibi konulmuş. O zaman ki geçişlerde kolaylık sağlıyormuş. 1958'lerde kent merkezinin bulunduğu Ulucanlar, Kale ve Sağlık Sokak civarında görev yapmış. Üzerine teleskopik bir monitör koymuşlar. Üzerindeki itfaiye ekipmanları da daha kolay kullanım için raflarda ve dolaplarda mevcutmuş" diye konuştu. EN POPÜLER ARAÇTI
İTFAIYE
aracının döneminin en popüler aracı olduğunu ifade eden Sipahi: Kontak anahtarıyla devreye alıp ayrı bir kollu marş yöntemiyle çalışıyor. Her şoför kullanamıyor, özel şoförleri varmış. 1993'te yedek parçası bulunamadığı için geri hizmete çekilmiş. Su kesintisi olduğunda sulama görevi yapıyormuş. 1994'e kadar bir fiil çalışmış, hurda işlemleri yapılırken antika olduğu için hurdaya gönderilmemiş. Aslına uygun tadilatı yapılabilirse kuracağımız İtfaiye Müzesi'ne koymayı düşünüyoruz. Biz bunun tadilatını yaptırabiliriz ancak en güzeli orjinal üreticisinin yapması... ?İHTİLALİN İZLERİNİ TAŞIYOR
İTFAİYE Daire Başkanı Celil Sipahi ayrıca, "O dönem yönetimle görüştüler onlar da sıcak baktılar. 23 numaralı Ankara
Belediye İtfaiyesi'nin yangın söndürme aracı tarihe tanıklık etmiş bir araç. Her şeyiyle orjinal. Kendi üreticisinin aslına uygun restore etmesiyle çok güzel bir hale getirilebilir düşüncesindeyiz. Araç görev süresince iki kez de askeri ihtilal görmüş. İhtilal döneminde Süleyman Önder belediye başkanı iken tüm belediye araçlarının tamponları sarıya boyanmış. Tamponunda ihtilalin izlerini de taşıyor" dedi.