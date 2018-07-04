İzmir Caddesi yenileniyor

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKENTIN dört bir tarafında ulaşımdan kentsel dönüşüme, alt ve üst yapıdan kültürel ve sosyal çalışmalara kadar pek çok hizmeti aynı anda yürüten Büyükşehir Belediyesi, Başkan Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatlarıyla yepyeni boyutlarda, büyük bir ivmeyle çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'daki en yoğun yaya bölgelerinden biri olan İzmir-1 Caddesi'nin alt ve üst yapısını revize ediyor. Büyükşehir Belediyesi, toplam 260 metre uzunluğunda ve yer yer 20 metreyi bulan genişlikteki caddenin alt yapısını, aydınlatmalarını, zeminini, peyzaj donanımlarını, oturma gruplarını ve havuzlarını yeniliyor.İzmir-1 Caddesi'nin düzenleme ve yenileme çalışmalarında sona yaklaşan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilk etapta hasarlı ve kötü durumda olan mevcut zemin kaplamalarını kaldırdı. Öncelikli olarak elektrik, telekomünikasyon, içme suyu, yağmur suyu, doğalgaz, aydınlatmaya yönelik altyapı hatlarını yenilenerek, bakım-onarımlarını gerçekleştiren ekipler, bölge esnafını mağdur etmemeye özen gösteriyor. Zemin imalatlarında granit ve bazalt grubu doğal taşlar kullanılırken, Anadolu kilim motifli taşlar tek tek yerleştirildi. İmalatın yaklaşık 3 bin 100 metrekaresini tamamlayan ekipler kalan bin 100 metrekarelik alandaki çalışmaları da bir ay içinde tamamlamayı planlıyor. Başkentliler son dönemlerdeki çalışmalarla güzelleşen cadde ve sokakların çehresinin değişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.