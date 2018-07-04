kinci el piyasasında canlılık bekleniyor

OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, seçimlerin ardından gelen siyasi istikrarın, ekonomik istikrarı da beraberinde getirecek olması, yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz dolayısıyla turizmde hareketlenmenin otomotiv ve gayrimenkul başta piyasaları canlandıracağını bildirirken, bankaların faiz oranlarını aşağı çekmesi gerektiğini söyledi. Erkoç, TÜİK
'in Ocak-Mayıs dönemi motorlu taşıt istatistiklerine atıfta bulunarak, ilk beş ayda sıfır araç piyasasındaki daralmaya karşılık, ikinci el piyasada otomobil devirlerinin geçen yılın eş dönemine göre yüzde 10 artarak 2 milyon 295 bin 780, toplam taşıt satışlarının da yüzde 8,8 artışla 3 milyon 267 bin 479 adede ulaştığına işaret etti. Kurlardaki yükseliş ve yüksek faiz oranlarının sıfır araç satışlarını baskıladığını belirten Erkoç, ikinci elde ise seçim öncesi oluşan belirsizlik algısına rağmen canlılığın devam ettiğini vurguladı.