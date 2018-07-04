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taktik çalıştı

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Osmanlıspor taktik çalıştı
YENI sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Osmanlıspor, yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını devam ettirdi. Osmanlıspor, Bolu kampının ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanına Bolu Termal Otel'in sahasında çıkan mor-sarılılar, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 1,5 saat çalıştı. Antrenmana oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dayanıklılığa yönelik istasyon çalışması yapan başkent ekibi taktik ağırlıklı çalışmayla günün ilk antrenmanını tamamladı. Mor-sarılı ekip, akşam antrenmanına ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çeşitli pas organizasyonunda bulunan oyuncular 7'ye 3 top kapma oyununa geçti. Antrenman, taktik ağırlıklı oynanan çift kale maçla son buldu.
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Osmanlıspor taktik çalıştı
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