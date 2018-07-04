Osmanlıspor taktik çalıştı

BUGÜN NELER OLDU

YENIsezon hazırlıklarınısürdüren, yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını devam ettirdi.kampının ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanınasahasında çıkan mor-sarılılar,yönetimindesaat çalıştı. Antrenmana oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dayanıklılığa yönelik istasyon çalışması yapan başkent ekibi taktik ağırlıklı çalışmayla günün ilk antrenmanını tamamladı. Mor-sarılı ekip, akşam antrenmanına ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çeşitli pas organizasyonunda bulunan oyunculartop kapma oyununa geçti. Antrenman, taktik ağırlıklı oynanan çift kale maçla son buldu.