Pehlivan Gençler’de

SPOR Toto 1. Lig
ekiplerinden Gençlerbirliği
, Türk
asıllı Avusturyalı
orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'ı
transfer
etti. Kulüpten yapılan açıklamaya
göre, Slovakya Birinci Futbol Ligi'nin
şampiyonu Spartak Trnava
ile kontratı
biten Yasin
, 1+1
yıllık sözleşme imzaladı.
Daha önce Rapid Wien
, Salzburg
, Gaziantepspor
, Bursaspor
ve Kayseri Erciyesspor'da
oynayan 29
yaşındaki Yasin
, Avusturya Milli Takımı
formasını
da 17
defa giydi. Yasin
, yeni sezon
hazırlıkları kapsamında İlhan Cavcav Tesisleri'nde
yapılan antrenmana katıldı.