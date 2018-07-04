Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Pehlivan Gençler’de

Pehlivan Gençler’de

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Pehlivan Gençler’de
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Türk asıllı Avusturyalı orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovakya Birinci Futbol Ligi'nin şampiyonu Spartak Trnava ile kontratı biten Yasin, 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Rapid Wien, Salzburg, Gaziantepspor, Bursaspor ve Kayseri Erciyesspor'da oynayan 29 yaşındaki Yasin, Avusturya Milli Takımı formasını da 17 defa giydi. Yasin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pehlivan Gençler’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN