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Şampiyonların omuzlarında

Şampiyon güreşçiler Akgül ve Kayaalp, Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda rakibine yenilince gözyaşlarına hakim olamayan 11 yaşındaki ile buluştu

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Şampiyonların omuzlarında
Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonu'nda gerçekleşen buluşmada, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gürkan Yıldız, Kızılcahamam İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nahit Şahin ile Melih Büyükyıldız'ın ailesi de yer aldı. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Melih, "Şampiyonlardan birini görmeyi çok isterken ikisini bir arada görmek beni ayrıca mutlu etti. Şampiyonları görmek hayalimdi. Güreşi çok seviyorum. Derslerimi de güreşle birlikte yürütebiliyorum" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Çorumlu minik güreşçi, kaybettiği rakibiyle tekrar güreşmek isteyip istemediği sorusuna "Olabilir" yanıtını verdi. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Melih'i kulübüne davet etti. Melih'in başarılarının takipçisi olacağını söyleyen Taha, minik güreşçiye başarılar diledi. Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp ise "Biz de yenildiğimizde ağlayıp üzülüyorduk. Kardeşimizi görmek ve destek olmak için bir araya geldik" diye konuştu.
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