Şampiyonların omuzlarında

BUGÜN NELER OLDU

gerçekleşenbuluşmada,ileailesi deyer aldı.veile buluşmaktan duyduğumutluluğu dile getiren, "Şampiyonlardan birinigörmeyi çok isterken ikisinibir arada görmek beniayrıcamutluetti.Şampiyonları görmekhayalimdi. Güreşi çokseviyorum. Derslerimi degüreşle birlikte yürütebiliyorum"ifadelerini kullandı.minik güreşçi, kaybettiği rakibiyle tekrar güreşmek isteyip istemediği sorusuna "Olabilir" yanıtını verdi.veşampiyonukulübüne davet etti.başarılarının takipçisi olacağını söyleyen, minik güreşçiye başarılar diledi.veşampiyonuise "Biz de yenildiğimizde ağlayıp üzülüyorduk. Kardeşimizi görmek ve destek olmak için bir araya geldik" diye konuştu.