Şampiyonların omuzlarında

Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonu'nda
gerçekleşen
buluşmada, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gürkan Yıldız
, Kızılcahamam İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nahit Şahin
ile Melih Büyükyıldız'ın
ailesi de
yer aldı. Taha Akgül
ve Rıza Kayaalp
ile buluşmaktan duyduğu
mutluluğu dile getiren Melih
, "Şampiyonlardan birini
görmeyi çok isterken ikisini
bir arada görmek beni
ayrıca
mutlu
etti.
Şampiyonları görmek
hayalimdi. Güreşi çok
seviyorum. Derslerimi de
güreşle birlikte yürütebiliyorum"
ifadelerini kullandı. TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ Çorumlu
minik güreşçi, kaybettiği rakibiyle tekrar güreşmek isteyip istemediği sorusuna "Olabilir" yanıtını verdi. Olimpiyat
, Dünya
ve Avrupa
şampiyonu Taha Akgül
, Melih'i
kulübüne davet etti. Melih'in
başarılarının takipçisi olacağını söyleyen Taha
, minik güreşçiye başarılar diledi. Dünya
ve Avrupa
şampiyonu Rıza Kayaalp
ise "Biz de yenildiğimizde ağlayıp üzülüyorduk. Kardeşimizi görmek ve destek olmak için bir araya geldik" diye konuştu.