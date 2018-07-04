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Tarladan pazara

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Tarladan pazara
YENIMAHALLE Belediyesi'nin el emeği ürünlerini gelire dönüştürmek isteyen vatandaşlar için 2 yıl önce hayata geçirdiği "Köylü Pazarı" bereketi Yenimahalle'de devam ediyor. Salı günleri İlkyerleşim Mahallesi 'nde, cuma günleri ise Yenimahalle Kapalı Pazaryeri ve 'nde kurulan pazarlarda, köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze ile meyveler, fideler, yeşillikler, el emeği göz nuru elişleri ve yöresel ürünler satılıyor. Hal ürünlerinin girişine izin verilmeyen köylü pazarlarında, çevre il, ilçe ve köylerdeki üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri piyasanın altındaki fiyatlarla halkın beğenisine sunuyor.
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