Tek kelimeyle yalancısınız

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki
, göreve geldiği ilk günden itibaren neredeyse tamamı gecekondularla kaplı ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları başlattı. Binlerce gecekondunun yıkıldığı ilçeye bugüne kadar tam 59 adet park yapıldı. En küçüğü 40 en büyüğü ise bin dönüm olan bu parklarla Altındağ'ın da çehresi değişti. Yapılan bu parklar arasında yer alan Köroğlu Parkı, Tiryaki'nin ilk yaptığı parklardan biri… Şimdi ilçede kaynağı henüz belli olmayan bazı kesimlerce bu parkın TOKİ
'ye satıldığı ve buraya konut inşa edileceği iddia edildi. SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERİLDİ Altındağ Belediyesi
, parkın kesinlikle satılmadığını Karapürçek'te yaşayan halka SMS yolu ile bildirerek söylentilerin asılsız olduğunu ifade etti. Yerel seçimler öncesi sosyal medya üzerinden süren iftira operasyonu üzerine Altındağ Belediyesi bu kampanyayı yürüten kişilere yine sosyal medya hesabı üzerinden tek kelime ile "Yalancısınız" diyerek cevap verdi. SABAH Ankara
'ya konuşan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki ilçede değil park satmak, 20'den fazla yeni park yapmak üzere çalışmaların sürdüğünü, park yapacak yer aradıklarını belirtti. ?YAPTIKLARIMIZ ORTADA
BAŞKAN Tiryaki, "Ne yazık ki bazı kişilerce ilçede park satılıyor iddiaları üzerinden iftira kampanyası yürütülüyor. Bizim bugüne kadar Altındağ'da yaptıklarımız ortada… İlçenin nereden nereye geldiği ortada… Biz göreve geldiğimiz günden bu yana Altındağ'a devasa büyüklüklerde 59 adet park kazandırdık. Bu parkların en küçüğü 40 en büyüğü ise bin dönüm… Biz herkes evinin önüne ağaç diksin diye ağaç hediye eden bir belediyeyiz. Bu ay iki tane daha park açacağız. Biz park satan bir belediye değiliz… Aksine park yapacak yer arayan bir belediyeyiz. Buradan ilçemdeki komşularıma bu tür iftiralara kanmamaları için çağrıda bulunuyorum. Bizim asılsız iftiralarla kaybedecek zamanımız yok. Biz sözle değil eserlerimizle konuşuyoruz. Altındağlılar da bunu çok iyi biliyor" dedi.