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Yol açılıyor asfatlanıyor

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Yol açılıyor asfatlanıyor
MAHALLELERDE yol açım çalışmasına hız veren Mamak Belediyesi, hem kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu sorununu çözüyor hem de hızla yol açma ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açılan yollar ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Mamak'ın gelişimine de katkı sağlıyor. 9 yılda 280 bin 762 metre imarlı yol açımı gerçekleştiren belediye, bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına yön vererek yol açım çalışmalarına devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İlçemiz 'nın en büyük ilçelerinden birisi olmasının yanı sıra en hızlı büyüyen ilçeler arasında da ilk sırada. Sürekli büyüyen mahallelerimizde yeni yollar açarak, o bölgedeki yaya ve araç trafiğini rahatlatıyoruz" görüşünü dile getirdi.
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Yol açılıyor asfatlanıyor
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