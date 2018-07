48 dönüme Kudüs Parkı

BUGÜN NELER OLDU

Başpınar Mahallesi Şehit İsmail Başaran Caddesi'ndeki 48 dönümlük Kudüs Parkı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Açılışta son yıllarda hızla değişen ve gelişen Altındağ Belediyesi 'nin yaptığı hizmetler büyük beğeni aldı. "Göç veren ilçeden göç alan ilçeye dönüştük" diyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Yaklaşık 12 yıldır ortalama her 15 günde bir Altındağ'ın yaşam kalitesini artıran açılışları halkımızla birlikte yapıyoruz. 50-60 yılı aşkın süredir gecekondularla kaplı, fakirlerin oturduğu, biraz zenginleşen halkın göç edip kaçtığı ilçeyken şimdi göç alan, sağlık tesisleri ve parklarla donatılan bir ilçe olduk. Gecekondu ve kaçak yapılar yıkılıyor. 35 bin nüfus göç aldık. Bu daha da artacak… Bunun için park, bahçe, yollarımız ve kreşlerimizle buna hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Altındağ her geçen gün daha güzelleşiyor ve yaşanabilir hale geliyor. Bunu sağlayan belediye başkanımız... Altındağ Belediye Başkanı, 'Kudüs ve Filistin sahipsiz değildir' demek için bu parka Kudüs ismini verdi. Evlatlarımız başkanımız sayesinde Filistin neresidir, önemi nedir? bilecekler. Son 16 yılda ülkemiz çok büyüdü ama Altındağ 5 kat daha fazla büyüdü" ifadelerini kullandı. Sağlık ve ulaşımda ülkemizde devrim yapıldığını belirten Bakan Yılmaz, "Ülkemizin ve milletimizin refahı için gece gündüz daha çok çalışacağız. Dünyada birçok lider, ülkemizin süper güç olduğunu söylüyor. Daha güçlenmemiz lazım kimsesiz garip ve yoksullara yardım etmek için..." dedi.TÖRENE katılan Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ise, "Bu parkın açılışında sizlerle bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu olay büyük bir başarı ve bizim için çok önemli... Türkiye'nin her zaman güçlenmesi ve gelişmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.