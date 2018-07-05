Direnişin ruhu Sincan’da canlanacak

15 Temmuz
'daki hain darbe girişiminde FETÖ
'cülere karşı direnen gazi ve şehitleri unutmamak için kalkışmanın ikinci yılında da başkentliler sokaklarda ve Sincan'da olacak. Ankara
15 Temmuz Platformu üyeleri hain darbe girişiminin yıldönümünde '15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız' sloganı ile toplantı düzenledi. Şehit yakınları ve gazilerin Sincan'daki mahkemelerde yalnız kaldıklarını ifade eden Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, "Davalara sahip çıkalım, duruşma salonlarında nöbet tutalım" çağrısında bulundu. 13 Temmuz'da Sincan Cezaevi önünde şehitler için anma etkinliği yapılacağını öğrenildi. Ankara 15 Temmuz Platformu Başkanı Mustafa Kır ise, "Ülkemizin içteki ve dıştaki düşmanlarına fırsat vermemek için birlik olmayız. Bu davayı nesilden nesile aktaracağız. Evlatlarımız, torunlarımız bu ruhla büyüyecek. Hain kalkışmayı asla unutturmayacağız. 15 Temmuz'daki ruh Çanakkale'deki ruhla eş değerdir. Bu ruhu kaybettiğimiz anda düşmanlarımız arzularına ulaşabilir. Bizler her gün Sincan Cezaevi önünde nöbet tutuyoruz. Bu dava hepimizin. Milletimizi de davalara davet ediyoruz" dedi.