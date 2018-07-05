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İmarını öğren, sokağını gör

Giriş Tarihi: 5.7.2018
İmarını öğren, sokağını gör
MAMAK Belediyesi, e-Belediyecilik çalışmalarını teknolojinin ulaştığı en son imkanları kullanarak, hizmet ağını gün geçtikçe genişletmeye devam ediyor. Vatandaşlara belediyeye gelmeden www.mamak. bel.tr internet adresi üzerinden birçok hizmetin sunulduğu web adresinde son yenilik ise oldu. Güncellenen haritalar üzerinden imar uygulamalarına, ilçede bulunan önemli lokasyonlara erişmek bir tık kadar kolay hale getirildi. Yenilenen sistem ile parsel bilgilerden sokak görüntülerine kadar birçok ayrıntının yer aldığı Kent Bilgi Sistemi'ndeki kent rehberi ikonunu tıklayan herkes hava fotoğrafları ile cadde ve sokakların gelişimini en güncel haliyle takip edebiliyor.
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