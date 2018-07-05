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Silah ateş alınca yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Silah ateş alınca yaşamını yitirdi
ERZINCAN'A bağlı Refahiye ilçesi Gümüşakar Karakolu'nda görev yapan karakol komutanı Astsubay Bol, odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Şehit 'un acı haberi Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki baba evine gece saatlerinde ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Reşat Bol ve diğer aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan Üstçavuş Alper Nuh Bol'un evinin bulunduğu köy meydanına Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haber üzerine taziye ziyareti için köy sakinlerinin akınına uğradı.

TOPRAĞA VERILDI
Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci de taziyeye gelerek aileye başsağlığı diledi. Bol'un cenazesi, dün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yukarıpelit Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Silah ateş alınca yaşamını yitirdi
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