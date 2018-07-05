Silah ateş alınca yaşamını yitirdi

ERZINCAN'A bağlı Refahiye ilçesi
Gümüşakar Karakolu'nda
görev yapan karakol
komutanı Astsubay Üstçavuş Alper Nuh
Bol, odasında silahın
ateş alması sonucu
yaşamını yitirdi. Şehit Alper Nuh Bol
'un acı
haberi Beypazarı ilçesi
Yoğunpelit köyündeki
baba evine gece saatlerinde
ulaştı. Sağlık ekipleri
eşliğinde eve gelen askeri
yetkililerden acı haberi
alan baba Reşat Bol ve
diğer aile yakınları gözyaşlarına
boğuldu. Bekar
olan Üstçavuş Alper Nuh
Bol'un evinin bulunduğu
köy meydanına
Türk bayrakları asıldı.
Şehit evi, acı haber üzerine
taziye ziyareti için
köy sakinlerinin akınına
uğradı. TOPRAĞA VERILDI
Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci de taziyeye gelerek aileye başsağlığı diledi. Bol'un cenazesi, dün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yukarıpelit Mezarlığı'nda toprağa verildi.