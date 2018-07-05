Yangın 3 saatte söndürüldü

KAHRAMANKAZAN'IN Saray Mahallesi'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bulunan kimyasal atık depolama tesisinde dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yoğun duman ve kimyasal atıktan çıkan koku nedeniyle zor anlar yaşarken bir itfaiye çalışanı asit kokusundan etkilenerek tedavi altına alındı. Bu arada olay yerine gelen özel kıyafetli AFAD
ekipleri de tesis içerisine girerek asit ölçümünde bulundu. Yanan fabrikanın sahibi Coşkun Cihangir, yangını ilk önce fabrika bekçisinin görerek müdahalede bulunduğunu söyledi. Yangının elektrik kontağından çıktığını öne süren Cihangir, "Alev bir anda yayılmış. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Burada geri dönüşüm kimyasal toplama yeri. Fabrika külliyen yandı" diye konuştu. 1 fabrika işçisinin yaralandığı olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı