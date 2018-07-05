Yolun sonu rahatlık

Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
'nın, okulların kapanmasıyla birlikte çalışmalarına başlanacağını duyurduğu üç büyük ulaşım projelerinden ikisi olan Dikmen Kepekli ve Akköprü kavşak düzenleme çalışmalarında ilk kazma vuruldu. Eş zamanlı olarak başlanan çalışmalar konusunda başkentlileri yeni trafik akışı konusunda sosyal medya üzerinden uyaran Başkan Tuna, "Başkentlilerimizin öncelikli talepleri olan alt yapı ve ulaşım çalışmalarını bir bir uygulamaya koymaya başladık. Konya Yolu
üzerinde Dikmen Kepekli Kavşağı'nda hem battı çıktı yaparak hem de Akköprü Kavşağı'nda genişletme ve yan varyantlarla çok yönlü ve rahat bir ulaşım sağlayacağız" dedi. Samsun
Yolu üzerinde üçüncü kavşak projesi olan "Türk Telekom
U Dönüşü"nün de ihale aşamasının tamamlandığını, yasal süreçlerin ardından inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını belirten Başkan Tuna, "Eğer bir mani çıkmazsa her üç kavşak çalışmasını da sonbahara kadar bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. KESİNTİSİZ ULAŞIM BAŞLAYACAK
Çalışmaların tamamlanmasıyla trafik akışında büyük bir rahatlama yaşanacağını vurgulayan Başkan Tuna, "Kepekli Kavşağı olarak da bilinen Mevlana Bulvarı'nın Dikmen Caddesi ile kesiştiği noktada alt geçit yapacağız. Mevcut durumda sinyalizasyon aracılığıyla trafiğin düzenlendiği kavşakta, yapılacak değişiklikle yaklaşık 470 metre uzunluğunda ve 3 gidiş-3 geliş olacak bir alt geçit inşa edeceğiz. Konya
- Samsun Yolu istikametindeki trafiği kesintisiz hale getirecek projede alt geçidin üst bölgesinde yapılacak dönel kavşak sayesinde de Samsun-Konya yolu yönlerinden gelen araçların Dikmen Caddesi'ne giriş çıkışlarını sağlamış olacağız" diye konuştu. 6 ŞERİDE ÇIKACAK
Konya, İstanbul ve Samsun yollarının kesişiminde bulunan Akköprü düzenleme projesinin de bölge trafiğini rahatlatacak diğer bir çalışma olduğunu söyleyen Başkan Tuna, genişletilecek köprünün gidiş-dönüş 3'er şeride çıkacağını açıkladı. Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, köprünün orta bölümünde yer alan İstanbul Yolu'na katılım bağlantılarının da Konya ve Samsun yollarının sağ taraflarına alınacağına dikkat çekti. BU ÇALIŞMALAR ŞART
TRAFIK
tıkanıklığının herkesi rahatsız ettiğini hatırlatan Tuna, yaşanan aksaklıklardan dolayı özür diledi. Başkan Tuna, "Burada amacımız daha rahat ve güvenli bir Ankara trafiği. Şimdiden bu çalışmalarımız sırasında yaşanabilecek ulaşım problemlerinden dolayı halkımızdan özür diliyoruz. Emin olun bir vatandaşımız trafikte sıkıntı çektiğinde biz de üzüntü duyuyoruz. Konya Yolu ve İstanbul Yolu'ndaki çalışmalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığını an be an takip ediyoruz. Mümkün olduğunca araç geçişi sağlamaya gayret ediyoruz. Fakat bu sıkıntı çekilmeden de rahata kavuşamayacağız. Şu an sıkıntılı bölgelere neşter vuruyoruz. Ankara'nın öncelikli olarak alt yapı ve trafik problemlerini bir bir çözmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.