5 çocukla meclis’e

BUGÜN NELER OLDU

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi 'nin ardından mazbatalarını alan milletvekilleri TBMM Şeref Holü'nde kayıt işlemlerini yaptır- maya devam ediyor. AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da Meclis'e ailesi ile birlikte gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Kayıt sırasında Erdoğan'a eşi Fatih Erdoğan, 11 yaşındaki oğlu Ahmet Emre, 4 yaşındaki Muhammet ile 6,5 yaşındaki üçüzler Ayşe Betül, Ali İsmail, Mustafa Halit ile annesi Dursune Ardıç eşlik etti. Milletvekili Erdoğan'a rozetini oğlu Ahmet Emre taktı. Asuman Erdoğan, basın mensuplarına ve Meclis personeline, Türk çayı ile iki kişilik sinema bileti hediye etti.Seçim sürecinde ailesinin her an yanında olduğunu bu nedenle de bu mutlu günde onlarla birlikte olmak istediğini belirten AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "Ankara'daki seçim çalışmalarımı genellikle çocuklarımla birlikte yürüttüm. Her an benimle birlikte oldular. Yine bu özel günde anneleriyle beraber olmalarını istedim. Annelerinin bundan sonraki süreçte nerede çalışacağını görmelerini istedim. Seçim sürecinde bana çok destek oldular. Bu bizim için bir nevi kutlama oldu. Bütün ailem yanımdaydı. Annem Dursune Ardıç da seçim sürecinde bana destek oldu. Bu özel günde yanımdaydı. O da bu vesile ile hayatında ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gördü. Ailece unutulmaz bir anı yaşadık. Meclis'teki programın ardından daha sonrada hep birlikte dondurma yedik" ifadelerini kullandı.MILLETVEKILLIĞI süresince özellikle çocuklara yönelik projeler üzerine çalışacağını dile getiren Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "Her ailenin imkanları aynı olmuyor ama her çocuğun eşit şartlarda yetiştirilebilmesi, hayata eşit şartlarda hazırlanabilmesi için çalışacağım. Onların daha iyi bir eğitim alabilmeleri ve kendilerine daha iyi bir gelecek hazırlayabilmeleri için projeler üreteceğiz. Bu konuda Ankara'daki belediyelerle birlikte özellikle her mahalleye kreş ve eğitim merkezleri yapılabilmesi için ortak hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.