5 kişilik aile toprağa verildi

HER yıl gittikleri memleketleri Ardahan'a seçim sonuçlarını bekledikten sonra gitmek isteyen Özgel ailesi Sivas
'ta Gökhan Özgel'in idaresindeki 06 ERN 77 plakalı aracın içinde yanarak hayatlarını kaybetti. Iğdır
'dan İstanbul'a giden Hamza Aydemir idaresindeki 34 BMV 30 plakalı araçla çarpışan Özgel ailesinden kazada kurtulan olmadı. Yanan LPG'li araçta bulunan Gökhan Özgel (30), annesi Şehriban (56), babası Naim (54), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan (4) hayatını kaybetti. Akrabalarının ölüm haberini alan yakınları Karşıyaka Mezarlığı'na akın etti. Gözyaşları içinde akrabalarına son görevlerini yapanlar minik Kağan'ın annesiyle aynı tabutla Ankara
'ya getirildiğini duyduklarında daha büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. BİR TEK OYA KALDI
AİLENİN yakınları kaza ile ilgili, "Memlekete gideceklerdi, cenazeleri geldi. Çok üzgünüz... Minik Kağan annesinin kucağındaymış kaza sırasında... Yandıkları için bedenleri bir olmuş... Gökhan direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçmiş. Karşıdan gelen aracın hızı 170 dediler. Çarpmanın etkisiyle bizimkilerin aracı LPG'li olduğu için alev almış, yana yana ölmüşler. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Dünya iyisi insanlardı" diye konuştu. Aileden geriye 23 yaşındaki evli Oya kaldı... Cenazeye Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
da katıldı.