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‘Biz altı devlet bir milletiz’

Giriş Tarihi: 6.7.2018
‘Biz altı devlet bir milletiz’
Başdanışmanı Yalçın Topçu Astana'nın Kazakistan'ın başkenti ilan edilmesi münasebetiyle Kazakistan büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen programa katıldı. Programa Dışişleri eski Bakanı ve Meclis eski Başkanı Hikmet Çetin, Kültür eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan Ankara Büyükelçileri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı. Topçu "Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye; şükürler olsun altı devlet, bir milletiz. Rabbimiz hepsini korusun" dedi.
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‘Biz altı devlet bir milletiz’
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