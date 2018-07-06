Organize örgütlere nefes aldırılmıyor

ANKARA
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince organize suç örgütü üyelerine yönelik yılın ilk yarısında düzenlenen 21 operasyonda gözaltına alınan 167 şüpheliden 49'u tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir taraftan Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadale kapsamında çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da planlı ve başarılı operasyonları ile organize suç örgütlerine nefes aldırmıyor. Ankara genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takiplerin ardından yılbaşından itibaren 21 planlı operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 167 şüpheliden 49'u tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve çeşitli suç aleti ele geçirildi.