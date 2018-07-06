Sosyal medya ile iftira mücadelesi

ANKARA
'NIN Keçiören ilçesinde esnaf olan Korhan Şahin
, yakınlarının 20 Mart 2018'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden kendisine yolladığı bir paylaşım ile hayatının şokunu yaşadı. Kendi fotoğraflarının bulunduğu bir paylaşıma "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazısının yazıldığını gören Korhan Şahin, bu konuya birtürlü anlam veremedi. Paylaşımın nereden çıktığını araştırmaya başlayan Korhan Şahin, Instagram üzerinden kendisiyle bağlantı kurmaya çalışan kişinin bunu yaptığından şüphelendi. Bu şahsın, kendisine yolladığı "bir davada kendine açtırma" şeklindeki mesajı hatırlayan Korhan Şahin, fotoğraflarının olduğu paylaşımın kaldırılması başvurusunda bulunmak için Ankara Adliyesi'ne gitti. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Korhan Şahin'in başvurusu üzerine belirlenen paylaşımlar için kaldırma ve engelleme kararı verdi. Söz konusu paylaşımlardan arkadaşlarının kendisine söylemesiyle haberdar olduğunu aktaran Korhan Şahin, "Böyle bir iftirayla karşı karşıya kaldım. Sosyal paylaşım sitelerinden halen fotoğraflarım paylaşılmakta. Tanıyanlar zaten inanmıyor ama tanımayanlarda inanmıyor. Bana 'Beyfendi yüzünüz hiç öyle bir insana da benzemiyor' diyorlar. Böyle bir iftira ile karşı karşıyayım" ifadelerini kullandı.