Tuna: Raylı sistemi yaygınlaştıracağız

Başkenttekı ulaşım müjdeleri dur durak bilmiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, başkent trafiğini rahatlatacak ulaşım müjdelerine her gün yenilerini ekliyor. Başkentlilere yeni Metro
ve ANKARAY
hatları yapılacağı müjdesini veren Başkan Tuna, "Ankara'daki raylı sistemi yaygınlaştırarak, ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlayacağız" dedi. Ankara'da toplu ulaşımda ağırlığın raylı sistemlere verilmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Tuna, bir yandan Keçiören-Kızılay Metro hattı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, yapılması planlanan yeni Metro ve ANKARAY hattı projelerini açıkladı. Tuna; Gar-Siteler-Kuyubaşı, Yeni Etlik Hastanesi'nden Forum Ankara'ya, Dikimevi-Mamak Ankaray ve Söğütözü-ODTÜ Ankaray arasında metro hattı yapılacağını duyurdu. Başkentlilerin taleplerini dikkate alarak yeni kararları hayata geçirmeye özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Tuna, yeni hatlara ilişkin ise, "Yeni ilave Metro hatları ve ANKARAY'ın uzatılmasıyla ilgili olarak projeler de hükümet programımıza dahil edildi. Tüm hatların proje ve inşaatlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Projeler en kısa sürede tamamlanıp, inşaatına başlanırsa, Ankara'da gelişen ve artan raylı sistem sayesinde trafik akışında da ciddi bir rahatlama olacaktır diye düşünüyorum" dedi. Göreve geldiği günden bu yana Ankara'yı karış karış gezip vatandaşlarla ve esnafla bire bir sohbetler gerçekleştiren, talep ve isteklerini dinleyen Tuna, "Yaptığımız görüşmelerde vatandaşlarımızın öncelikli taleplerinin ulaşım ve alt yapı olduğunu gördük. Bizde bu talepler doğrultusunda çalışmalara başladık" diye konuştu.