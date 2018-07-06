Yaz kış eğitim Yenimahalle’de

YENIMAHALLE Belediyesi'nin, gençlerin eğitimlerine destek vermek ve sınavlarda başarı sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirdiği "Eğitime Destek Projesi" kapsamında açtığı kurs merkezlerinde eğitim dur durak bilmeden devam ediyor. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik ve Kültür Merkezi'nde ve Batıkent Meydan AVM
kurs Merkezi'nde 8'inci sınıflar için fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler ve Türkçe derslerinde 7'nci sınıf konularının tekrarı ve 8'inci sınıf konuları işlenerek öğrenciler döneme erken başlamış olacak. İlçedeki Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezi
'nde 12'nci sınıflar için seneye hazırlık ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yoğun eğitim programına alınacak gençler, eksik konu ve soru çözümlerini tamamlayacak.