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100. yılda 100 noktaya

ATO’nun girişimleriyle 2017’de Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris ile başlatılan yurt dışı uçuşlarda bugün lılar 20 ülkeden 34 destinasyona direkt uçabiliyor

Giriş Tarihi: 7.7.2018
100. yılda 100 noktaya
GÜRSEL Baran başkanlığındaki (ATO) Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşların artırılması konusunda 300 gün boyunca ısrarla sürdürdüğü girişimler sonucunda 2017'de Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris'le başlatılan direkt uçuş seferleri, sekiz ayda 20 ülkeden 34 destinasyona yükseldi. Yurt dışına direkt uçuşların bu kadar kısa sürede artmasının önemli bir ihtiyacın göstergesi olduğunu belirten Baran, "lıların aktarmasız uçması başta Cumhurbaşkanımız Sayın , son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı olmak üzere hepimizin ortak başarısıdır. Sonuçta kazanan Ankara olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

AKTARMASIZ YOLCULUK
Yurt dışı uçuşlardaki doluluk oranının yüzde 80'lerin üzerinde gerçekleşmesinin yeni hatların açılmasına zemin hazırladığını belirten Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Ankaralı firmalarımızın ihracatını artırması ve mevcut pazarlara yenilerini ekleyebilmesi, sağlık ve kongre turizminde şehrimizin gelişmesi için hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında 100 rotaya aktarmasız yolculuk. Ankara ve Ankaralıların bunu başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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