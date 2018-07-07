100. yılda 100 noktaya

GÜRSEL Baran başkanlığındaki Ankara Ticaret Odası
(ATO) Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşların artırılması konusunda 300 gün boyunca ısrarla sürdürdüğü girişimler sonucunda 29 Ekim
2017'de Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris'le başlatılan direkt uçuş seferleri, sekiz ayda 20 ülkeden 34 destinasyona yükseldi. Yurt dışına direkt uçuşların bu kadar kısa sürede artmasının önemli bir ihtiyacın göstergesi olduğunu belirten Baran, "Ankara
lıların aktarmasız uçması başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı
olmak üzere hepimizin ortak başarısıdır. Sonuçta kazanan Ankara olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. AKTARMASIZ YOLCULUK
Yurt dışı uçuşlardaki doluluk oranının yüzde 80'lerin üzerinde gerçekleşmesinin yeni hatların açılmasına zemin hazırladığını belirten Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Ankaralı firmalarımızın ihracatını artırması ve mevcut pazarlara yenilerini ekleyebilmesi, sağlık ve kongre turizminde şehrimizin gelişmesi için hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında 100 rotaya aktarmasız yolculuk. Ankara ve Ankaralıların bunu başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.