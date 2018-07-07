Keçiören’de 43 hafize taç giydi

KEÇIÖREN Müftülüğü tarafından 5.'si düzenlenen "Geleneksel Hafızlık Merasimi"nde 43 hafizenin taç giyme törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
da katıldı. Neşet Ertaş
Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Mustafa Ak'ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Keçiören İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan da hazır bulundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği merasim, Abdurrahman Gürses Kur'an Kursu öğrencisi Mushabcan Işık'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Başkan Ak, "Bir mucize olarak yüzyıllardır varlığını sürdüren Kur'an-ı Kerim'i korumada en önemli görevi hafızlar icra ediyorlar" dedi.