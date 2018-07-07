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Mamak’tan bağışı yapıldı

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Mamak’tan kan bağışı yapıldı
MAMAK Belediyesi " acil değil sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla Türk Kızılay'ı ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyaya sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait olan birçok vatandaş ve belediye personeli destek oldu. 18-65 yaş arasında ve 50 kilo üzerinde isteyen her vatandaş kan bağışlayabiliyor. Kan bağışının hayati bir önem taşıdığını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Gönüllülük esasına dayanan kan bağışı hayati öneme sahiptir. Bu manada vatandaşlarımızın verdiği destek son derece önemlidir" diye konuştu.
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Mamak’tan kan bağışı yapıldı
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