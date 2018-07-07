Parklara yoğun bakım

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz dolduruyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk parklara vatandaşların akın ettiğini belirterek "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" dedi.