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Süper’in gözdeleri Yeniçeriler

Osmanlısporlu Serdar Gürler, ve Aminu Umar için ekipleri devreye girdi

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Süper’in gözdeleri Yeniçeriler
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un oyuncuları transferde ilgi odağı oldu. Serdar Gürler, Musa Çağıran ve Aminu Umar için Süper Lig ekipleri devreye girdi. Beşiktaş yetkilileri, Gürler ve Çağıran için Osmanlısporlu yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'ın da milli futbolcu Serdar Gürler'e talip olduğu ve başkent ekibinin yöneticilerinin sarı-kırmızılı idarecilerle yarın görüşeceği öğrenildi. Ayrıca Musa Çağıran ile Trabzonspor'un ilgilendiği, iki kulüp yetkililerinin bir araya geleceği bildirildi. Nijeryalı kanat oyuncusu Aminu Umar'ın transferi konusunda Atiker Konyaspor'un yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.

UMUT'LA YOLLAR AYRILDI
İtalya'nın Benevento takımında geçen sezon kiralık olarak forma giyen Cheick Diabate de Osmanlıspor kampına katılacak. Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen santrfor Mehmet Umut Nayir, Osmanlıspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Osmanlısporlu yetkililer, Mehmet Umut'un sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiğini iddia etti.
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