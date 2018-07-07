Süper’in gözdeleri Yeniçeriler

BUGÜN NELER OLDU

ekiplerindenoyuncuları transferdeilgi odağı oldu.veiçinekipleri devreye girdi.Beşiktaş yetkilileri,veiçinyöneticilerle görüşme gerçekleştirdi.damilli futbolcutalip olduğu ve başkent ekibininyöneticilerinin sarı-kırmızılıidarecilerle yarın görüşeceğiöğrenildi. Ayrıcaileilgilendiği, iki kulüp yetkililerininbir araya geleceği bildirildi.kanat oyuncusutransferi konusundayöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirileceğibelirtildi.takımında geçen sezon kiralık olarak forma giyendekampına katılacak.geçen sezonforma giyen santrforile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.yetkililer,sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiğini iddia etti.