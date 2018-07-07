Süper’in gözdeleri Yeniçeriler

Spor Toto 1. Lig
ekiplerinden Osmanlıspor'un
oyuncuları transferde
ilgi odağı oldu. Serdar Gürler
, Musa Çağıran
ve Aminu Umar
için Süper Lig
ekipleri devreye girdi.
Beşiktaş yetkilileri, Gürler
ve Çağıran
için Osmanlısporlu
yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'ın
da
milli futbolcu Serdar Gürler'e
talip olduğu ve başkent ekibinin
yöneticilerinin sarı-kırmızılı
idarecilerle yarın görüşeceği
öğrenildi. Ayrıca Musa Çağıran
ile Trabzonspor'un
ilgilendiği, iki kulüp yetkililerinin
bir araya geleceği bildirildi. Nijeryalı
kanat oyuncusu Aminu Umar'ın
transferi konusunda Atiker Konyaspor'un
yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirileceği
belirtildi. UMUT'LA YOLLAR AYRILDI İtalya'nın Benevento
takımında geçen sezon kiralık olarak forma giyen Cheick Diabate
de Osmanlıspor
kampına katılacak. Spor Toto 1. Lig'de
geçen sezon MKE Ankaragücü'nde
forma giyen santrfor Mehmet Umut Nayir
, Osmanlıspor
ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Osmanlısporlu
yetkililer, Mehmet Umut'un
sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiğini iddia etti.