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VIP taşımacılık korsan değil

Giriş Tarihi: 7.7.2018
VIP taşımacılık korsan değil
Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet Ankara Valisi Ercan Topaca'yı ziyaret etti. Baran ziyarette, Topaca'ya 'nda VIP transfer hizmeti sunanlara korsan taşımacılık yaptıkları gerekçesiyle para cezası uygulandığını aktardı.

"YASAL FIRMALAR"
Söz konusu sorunun çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen Baran, "Ankara'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin havaalanından alınıp konaklama, toplantı ve kongre merkezi gibi yerlere ulaştırılması gerekiyor. Misafirlerimize VIP transfer hizmeti sunan bu araçlar havaalanı çıkışında durduruluyor ve ceza yazılıyor. Misafirlerimiz de zor durumda kalıyor. Bu hizmeti veren firmalarımızın hepsi kayıtlı, yasal firmalar." ifadesini kullandı.
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VIP taşımacılık korsan değil
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