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Zor gruba düştük

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Zor gruba düştük
TÜRK Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören, ULEB Avrupa Kupası'nda çok değerli takımların mücadele edeceğini belirterek, "Çok mücadeleci ve zor bir gruba düştük" dedi. Gören, kupada C Grubu'nda İspanya'nın Valencia, Rusya'nın Zenit, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento, Sırbistan'ın Partizan NIS ve Fransa'nın ASVEL takımlarıyla eşleştiklerini hatırlatarak, başarılı bir performans sergileyerek gruptan çıkmak istediklerini söyledi. Türk Telekom'un Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne başlarken kendisine büyük hedefler koyduğunun altını çizen Gören, "Bizler de teknik ekip olarak kulübümüzle aynı mantıktayız. Kulübün vizyonu açısından burada olmayı çok istedik. ULEB Avrupa Kupası, THY Avrupa Ligi ile birlikte 40 takımın mücadele ettiği en değerli organizasyon" dedi.
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Zor gruba düştük
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