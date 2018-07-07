Zor gruba düştük

TÜRK Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören
, ULEB Avrupa Kupası'nda
çok değerli
takımların mücadele edeceğini belirterek,
"Çok mücadeleci ve zor bir
gruba düştük" dedi. Gören
, kupada C Grubu'nda İspanya'nın Valencia
, Rusya'nın Zenit
, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento
, Sırbistan'ın Partizan NIS
ve Fransa'nın ASVEL
takımlarıyla
eşleştiklerini hatırlatarak, başarılı
bir performans sergileyerek gruptan
çıkmak istediklerini söyledi. Türk Telekom'un Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne
başlarken kendisine büyük
hedefler koyduğunun altını çizen Gören
, "Bizler de teknik ekip olarak
kulübümüzle aynı mantıktayız.
Kulübün vizyonu açısından burada
olmayı çok istedik. ULEB Avrupa Kupası
, THY Avrupa Ligi
ile birlikte 40
takımın mücadele ettiği en değerli
organizasyon" dedi.