Zor gruba düştük

BUGÜN NELER OLDU

çok değerlitakımların mücadele edeceğini belirterek,"Çok mücadeleci ve zor birgruba düştük" dedi., kupadavetakımlarıylaeşleştiklerini hatırlatarak, başarılıbir performans sergileyerek gruptançıkmak istediklerini söyledi.başlarken kendisine büyükhedefler koyduğunun altını çizen, "Bizler de teknik ekip olarakkulübümüzle aynı mantıktayız.Kulübün vizyonu açısından buradaolmayı çok istedik.ile birliktetakımın mücadele ettiği en değerliorganizasyon" dedi.