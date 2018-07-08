ATO heyetinden Özbek Raporu

ANKARA
Ticaret Odası (ATO
) üyelerinin ihracatını ve Türkiye ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla Özbekistan'ı ziyaret eden ATO heyeti, inşaat, tarım, turizm ve madencilik sektörlerinde incelemelerde bulundu. Özbekistan ziyareti sırasında, İnşaattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Şuhrathoca Haşimov Rahmatjanoviç, Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı Nizamov Sayfiddin Fahriddinoviç, Taşkent 1. Vali Yardımcısı Rustamov Odilhan Bakieviç, Taşkent Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Arpov ve Nurafşan Belediye Başkanı Rahimov Usman İsmailoviç ile bir araya gelindi. Heyet, 3 günlük ziyaretin ardından ATO Yönetim Kurulu'na Özbekistan'daki temaslarıyla ilgili bir rapor sundu. Raporda ATO üyelerinin Özbekistan'da iş geliştirebilecekleri sektörler inşaat, tarım, turizm, madencilik ve hizmet sektörü olarak sıralandı. Raporda ayrıca ülkedeki ekonomik liberalleşme politikasının, pamuk üretiminden meyve-sebze tarımına geçilmesinin, pek çok sektördeki yatırım ihtiyacının ve yabancı yatırımcılara açık hükümet politikalarının, ATO üyesi firmalar için yatırım ve ticaret fırsatları sunduğu kaydedildi.